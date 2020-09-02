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Потанин вновь возглавил российский список Forbes 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Потанин вновь возглавил список Forbes
Фото: ТАСС
Глава и бенефициар горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин вновь занял первую строчку в российском списке Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.
На 5 августа его состояние оценивалось в $24 млрд

"В последние дни бумаги "Норникеля" растут: сейчас торгуются на уровне 20 150 рублей за акцию (к 14:00 мск), на закрытии 28 августа они торговались по 19 364 за бумагу. Причина роста — карантинные ограничения, которые затрудняют поставки цветных металлов из других стран — лидеров по добыче", — сообщает издание.

На втором месте оказалась семья Сулеймана Керимова, владеющая золотодобывающей компанией "Полюс", с состоянием $23,8 млрд, которая в начале августа впервые возглавила данный список. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин ($22,6 млрд).
По данным на 15:50 мск, акции "Норникеля" дорожают на 1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 20 172 рублей за акцию.
"Норникель" — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Сулейман Керимов , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Норникель , Forbes
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