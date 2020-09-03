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«Газпром» рекордно потратится на газификацию России 

Lenta.ru 1 час назад
«Газпром» рекордно потратится на газификацию России
Фото: Reuters
«Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. Об пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера.
По его словам, в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Он напомнил, что в августе компания приступила к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов и уже подписала 14 таких программ.
Ранее глава компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов говорил, что до 2025 года объем инвестиций в газификацию регионов составит 526 миллиардов рублей. Примерно половина суммы пойдет на газопроводы-отводы и газовораспределительные станции. Остальное потратят на межпоселковые газопроводы.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин указывал на невыполнение плана по газификации России. По оценке аудиторов ведомства, идет сильное отставание от целевых показателей — за последние три года получилось осуществить только 15 процентов плана.
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Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Миллер , Алексей Кудрин , Сергей Густов , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Счетная палата , РИА Новости
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