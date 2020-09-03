«Газпром» рекордно потратится на газификацию России 

«Газпром» в ближайшие пять лет рекордно потратится на газификацию России. Об пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера

По его словам, в 2021-2025 годах объем ожидаемых инвестиций в проект будет в три раза больше, чем в предыдущие пять лет. Он напомнил, что в августе компания приступила к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов и уже подписала 14 таких программ.

Ранее глава компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов говорил, что до 2025 года объем инвестиций в газификацию регионов составит 526 миллиардов рублей. Примерно половина суммы пойдет на газопроводы-отводы и газовораспределительные станции. Остальное потратят на межпоселковые газопроводы.