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Капитализация Apple достигла рекордного падения 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
Капитализация Apple достигла рекордного падения
Фото: Reuters
Американское издание, специализирующееся на аналитике финансовых рынков, заявило о рекордном в истории падении акций компании Apple. Данная статистика была составлена по итогам торгов в четверг.
По данным издания, падение составило 8 процентов от общей капитализации. В денежном выражении падение отмечается на уровне 180 миллиардов долларов, что и стало мировым рекордом.
В то же время, капитализация корпорации Apple до сих пор превышает 2 триллиона долларов. Поздней осенью они собираются показать новые модели смартфонов и другой техники.
Эксперты объясняют рост продаж продукции Apple тем, что в связи с пандемией людям необходимы средства связи. По их сообщениями, это и обеспечивает стабильный рост и преодоление порога капитализации в 2 триллиона долларов в середине августа, передает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал про продукцию корпорации Apple. Их смартфоны вошли в число самых ожидаемых гаджетов осени.
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Комментарии
Компании , Apple , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
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