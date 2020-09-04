Капитализация Apple достигла рекордного падения 

Американское издание, специализирующееся на аналитике финансовых рынков, заявило о рекордном в истории падении акций компании Apple . Данная статистика была составлена по итогам торгов в четверг.

По данным издания, падение составило 8 процентов от общей капитализации. В денежном выражении падение отмечается на уровне 180 миллиардов долларов, что и стало мировым рекордом.

В то же время, капитализация корпорации Apple до сих пор превышает 2 триллиона долларов. Поздней осенью они собираются показать новые модели смартфонов и другой техники.

Эксперты объясняют рост продаж продукции Apple тем, что в связи с пандемией людям необходимы средства связи. По их сообщениями, это и обеспечивает стабильный рост и преодоление порога капитализации в 2 триллиона долларов в середине августа, передает ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал про продукцию корпорации Apple. Их смартфоны вошли в число самых ожидаемых гаджетов осени.