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Крупнейший бордель мира обанкротился из-за пандемии 

News.ru и ещё 1 54 минуты назад
Крупнейший бордель мира обанкротился
Фото: Reuters
Самый крупный в мире 12-этажный бордель Pascha, расположенный в немецком городе Кёльн, заявил о банкротстве на фоне коронавируса.
Руководство публичного дома объяснило, что за время, пока заведение было закрыто из-за ограничений, связанных с карантином из-за распространения COVID-19, у борделя закончились деньги, сообщает НТВ.
При этом отмечается, что в администрации не видит смысла брать кредит в банке для преодоления финансовых трудностей без гарантий со стороны правительства, что карантинные ограничения будут сняты к началу 2021 года.
Бордель Pascha располагается в 12-этажном здании в центре Кёльна. На площади в 9000 квадратных метров работают более 120 проституток и 80 сотрудников. В здании публичного дома также расположены ночной клуб, ресторан, бутик и центр красоты. Бордель, обслуживавший до пандемии коронавируса около 1000 посетителей в сутки, был открыт в 1972 году.
Ранее NEWS.ru писал, что в Испании власти потребовали закрыть все бордели и публичные дома в стране, чтобы остановить распространение коронавируса.
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Компании , НТВ
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