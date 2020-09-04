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Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег
Фото: Reuters
Китайские банки, в том числе крупнейшее кредитное учреждение мира Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), столкнулись с нехваткой денег и собираются рекордно взять в долг. Банки планируют в сентябре 2020 года выпустить облигаций на 29 миллиардов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Привлечение средств необходимо ICBC, Bocom и Guangfa для того, чтобы банки могли пополнить фонды и стабилизировать финансовое положение. Капиталы кредитных учреждений оказались под ударом из-за огромного спроса на дешевые займы со стороны местного бизнеса во время пандемии коронавируса, а также падения прибыли из-за просрочек платежей по кредитам.
Ранее сообщалось, что крупнейшие банки Китая столкнулись с рекордным за десятилетие падением прибыли из-за роста невозвратных долгов и помощи властям страны в стимулировании восстановления экономики. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост экономики Китая по итогам 2020 года составит всего 1 процент, что будем самым низким результатом за последние 40 лет.
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Комментарии
Компании , ICBC , Международный валютный фонд , Bloomberg
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