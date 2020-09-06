Раскрыты имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

Кипрская газета Politiсs опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Отмечается, что список был утвержден с 2008 по 2012 годы. Газета связала этих 34 граждан с политически значимыми лицами или преступниками.

В июле сообщалось, что власти Кипра захотели лишить российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику.