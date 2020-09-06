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Раскрыты имена получивших «золотые паспорта» Кипра россиян и украинцев 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Раскрыты имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Фото: Reuters
Кипрская газета Politiсs опубликовала список из 34 человек, в котором есть известные россияне и украинцы, получившие «золотые паспорта» Кипра благодаря инвестициям. Об этом сообщает Telegram-канал«Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что список был утвержден с 2008 по 2012 годы. Газета связала этих 34 граждан с политически значимыми лицами или преступниками.
В списке, в частности, есть имена украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи, предпринимателя из Украины Геннадия Боголюбова, российского предпринимателя Григория Березкина и его супруги Елены. В список также попали бывший член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, крупнейший акционер банка «Уралсиб» Владимир Коган, умерший в прошлом году, и его вдова Людмила.
В июле сообщалось, что власти Кипра захотели лишить российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — своеобразного «убежища» в своей стране в виде «золотых паспортов», выдаваемых за существенные инвестиции в национальную экономику.
Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в нескольких офшорных юрисдикциях, а также в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. По условиям кипрской программы соискатель обязан инвестировать в местную экономику от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч из них должны быть потрачены на приобретение жилья для постоянного проживания в стране.
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Комментарии
Компании , Алексей Ананьев , Григорий Березкин , Дмитрий Ананьев , Владимир Столяренко , Владимир Коган , Геннадий Боголюбов , ЕС , Уралсиб , Промсвязьбанк , Еврофинанс Моснарбанк
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