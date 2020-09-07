Новый закон о виноделии, введенный в РФ 26 июня 2020 года, не имеет четких разъяснений, что привело к отказу розницы продавать часть зарубежных вин и коньяков. Об этом сообщает РБК в понедельник, 7 сентября.

Так, магазины в России часто стали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за закона «О виноградарстве и виноделии в РФ». В законе есть требование указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков не всегда позволяют выполнить это требование.

— Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция, — сказал заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Один из крупнейших поставщиков алкоголя подтвердил проблему с маркировкой продукции. Отмечается, что закон не учитывает разницу в процессах производства, а магазины не приминают продукцию без указания сорта, года и места урожая согласно законодательству.