Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.55
$
75.60
89.40
89.30
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
41.90
–0.50 Золото
1931.09
–0.02 РТС
1220.01
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1843
+0.0055
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

До 200 тысяч: анонсированы новые штрафы в России 

Артём Кульша 1 час назад
До 200 тысяч: анонсированы новые штрафы в России
Фото: РИА Новости
Штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами вырастут в разы. Об этом сообщают «Известия».
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», штрафы для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами составляют 0,5-1 тысячу рублей, для юридических лиц — 5-10 тысяч рублей.
Некоторое время назад группа депутатов Государственной думы разработала проект закона об увеличении штрафов для должностных лиц до 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и 15-30 тысяч рублей за повторное, а для юридических лиц — до 30-50 тысяч рублей за первое нарушение и 50-200 тысяч рублей за повторное.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в целом поддержало законопроект, но предложило исключить юридических лиц из числа наказуемых. Там объяснили это тем, что наказание для них уже установлено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

«Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму. Он очень важен для населения», — сообщила «Известиям» соавтор документа депутат Наталья Костенко.

Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Комментарии
Компании , Личный счет , Наталья Костенко , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Минтруд принял решение по окладу бюджетников
Минтруд принял решение по окладу бюджетников
Банки начали по-новому обманывать россиян
Банки начали по-новому обманывать россиян
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение