До 200 тысяч: анонсированы новые штрафы в России 

Штрафы за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами вырастут в разы. Об этом сообщают «Известия».

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», штрафы для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами составляют 0,5-1 тысячу рублей, для юридических лиц — 5-10 тысяч рублей.

Некоторое время назад группа депутатов Государственной думы разработала проект закона об увеличении штрафов для должностных лиц до 5-10 тысяч рублей за первое нарушение и 15-30 тысяч рублей за повторное, а для юридических лиц — до 30-50 тысяч рублей за первое нарушение и 50-200 тысяч рублей за повторное.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в целом поддержало законопроект, но предложило исключить юридических лиц из числа наказуемых. Там объяснили это тем, что наказание для них уже установлено в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.