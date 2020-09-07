«Налоговые каникулы» для бизнеса предложили продлить

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает продлить "налоговые каникулы" для поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.

В письме на имя помощника президента РФ Максима Орешкина политик предлагает "продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов".

"Указанная мера поддержки показала себя наиболее эффективной и позволила многим сохранить бизнес", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Кутепова, высвобождаемые денежные средства в указанных случаях перераспределяются, в том числе, и на заработную плату.

"Предоставление такой меры поддержки в будущем можно поставить под условие сохранения рабочих мест. Так, например, в сферах гостиничного бизнеса отмена налога на прибыль в течение 6 месяцев, по предварительным расчетам, позволит обеспечить занятость и выплату заработной платы в течение 6 месяцев 26 тысячам работникам, а в сфере транспортировки — 339 тысячам работников", — отмечается в обращении.

В документе уточняется, что, согласно данным о численности официально зарегистрированных безработных, на 31 августа 2020 года их 3 629 300. При этом, в 47 регионах число официальных безработных увеличилось в пять и более раз.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на официальном сайте Федеральной налоговой службы, на 10 мая 2020 года количество субъектов МСП (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) составляло 6 035 035. На 10 августа 2020 года количество субъектов МСП уменьшилось до 5 590 081.

По состоянию на 10 мая 2020 года по сравнению с предыдущим периодом сокращение численности наемного персонала в сегменте МСП составляет 470 тысяч человек. Что касается мер поддержки, то в отношении сегмента МСП отказы в получении таких мер отмечены по разным мерам поддержки от 25 до 59%. В сегменте системообразующих предприятий меры поддержки коснулись только 11% компаний, заключил парламентарий.