Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.75
$
75.98
89.41
89.80
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
42.06
+0.12 Золото
1928.39
–0.13 РТС
1220.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1814
+0.0026
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Tesla столкнулась с серьезным препятствием 

Lenta.ru 3 часа назад
Tesla столкнулась с серьезным препятствием
Фото: Reuters
Американский производитель электрокаров Tesla столкнулся с серьезным препятствием на пути в дальнейшем развитии. Комитет S&P Dow Jones Indices отказался включить ее акции в S&P 500, хотя Tesla выполнила последнее условие попадания в индекс 500 крупнейших публичных компаний — показывала прибыль в течение четырех кварталов подряд. Об этом сообщает CNN.
Вместо Tesla комитет включил в индекс акции Etsy (американская ярмарка мастеров), Teradyne (разработчик и поставщик автоматического испытательного оборудования) и Catalent (медицинская технологическая компания). Одновременно из списка выбыли H&R Block, Coty и Kohl’s.
Включение акций Tesla в индекс S&P 500 способствовало бы дальнейшему росту стоимости бумаг, поскольку повысило бы спрос на них со стороны многочисленных фондов, которые ориентируются на индекс. Ожидания, что Tesla включат в S&P 500, были одним из драйверов роста акций в последние месяцы. В S&P Dow Jones Indices отказались комментировать решение не включать в индекс Tesla.
S&P 500 является одним из ключевых фондовых индексов США и считается показателем успеха крупнейших американских публичных компаний. Для включения в S&P 500 претендент должен базироваться в США, его капитализация должна быть 8,2 миллиарда долларов и выше. Кроме того, компания должна отличаться высокой ликвидностью, не менее 50 процентов ее акций должны быть в открытой подписке. Последним условием является прибыль четыре квартала подряд. Ребалансировка индекса проводится ежеквартально.
Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Последние новости
Навального вывели из комы Навального вывели из комы Стало известно о возможном возвращении Суркова в политику из-за Белоруссии Стало известно о возможном возвращении Суркова в политику из-за Белоруссии Курс евро взлетел выше 90 рублей Курс евро взлетел выше 90 рублей
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
У биткоина обнаружили «смертельную болезнь»
У биткоина обнаружили «смертельную болезнь»
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
«Газпром» объяснил выплату ста миллиардов Польше
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение