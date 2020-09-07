В Comment Out отреагировали на уход рекламодателей

Представитель шоу Comment Out прокомментировал отказ продолжать работать с проектом четырёх рекламодателей после шуток про протесты в Белоруссии и Хабаровске. Он заявил, что бренды «бегут с корабля через пробоину».

При этом он ответил, что руководство шоу уважает позицию компаний и понимает её, передаёт РБК.

Мы понимаем наших партнёров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину, — сказал он.

Также на странице проекта на YouTube опубликовано извинение авторов. Они отметили, что в команде никто не считает предложенные игрокам комментарии смешными, так как идея заключается в создании экстремальной ситуации.

Здесь одновременно совпали две острые политические темы. Вероятность этого совпадения — около 2-3% (это не точно, мы больше гуманитарии). Мы сами были негативно шокированы. Ведь мы не оставили гостю выбора. Поэтому заменили участнику наказание, что противоречит правилам (участнику шоу Юрию Музыченко позволили выпить слабительное вместо написания комментариев о Белоруссии и Хабаровске, — NEWS.ru). Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией [в Белоруссии] и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили, — подчёркивается в обращении.

Там отмечается, что авторы перешли грань и сожалеют об этом. При этом в команде «Чикен Карри», которая делает шоу, напомнили, что не аффилированы ни с одной политической силой.

Как писал NEWS.ru, в последнем выпуске шоу солист группы The Hatters Юрий Музыченко отказался публиковать комментарии о Белоруссии и Хабаровске, предложенные в рамках заданий. Интернет-пользователи посчитали шутки авторов шоу оскорбительными. В результате выпуск собрал в 2,5 раза больше дизлайков (237 тыс.), чем лайков (102 тыс.), а белорусский информационный портал TUT.BY назвал передачу «позорищем».