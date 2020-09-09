Аптеки могут исчезнуть из жилых домов

Новый проект СанПиНа по предоставлению услуг населению может навсегда изгнать аптеки из жилых домов. Проект подготовлен Роспотребнадзором , в нём содержатся новые требования для аптек, которые уже получили негативную оценку.

Так, согласно новым санитарным правилам, если при доставке товаров аптеки используют грузовой транспорт, то должны организовать для него специальную площадку. Однако, тут же указывается, что под окнами жилого дома этого делать нельзя, пишут «Известия».

На проект отрицательно отреагировало Минэкономразвития . Оно сочло избыточным это требование, так как большинство аптек расположены именно в жилых домах и не могут исполнить это требование. Из этого непонятно, должны ли они прекратить свою деятельность.

Представители аптечных сетей уверены, что новые требования могут привести к их закрытию или спровоцировать подорожание цен на лекарства. По словам исполнительного директора Аптечной гильдии Елены Неволиной, препараты доставляются в аптеки на грузовом транспорте за редким исключением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями предприятий общественного питания разработали новые рекомендации санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). В рекомендации вошли вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления продукции.