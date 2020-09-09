Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.25
$
76.17
89.95
89.97
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
39.63
+0.23 Золото
1926.18
–0.12 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.09
1.1774
–0.0060
25.08
1.1835
06.09
28.08
14.08

Аптеки могут исчезнуть из жилых домов из-за новых СанПиНов 

News.ru 1 час назад
Аптеки могут исчезнуть из жилых домов
Фото: News.ru
Новый проект СанПиНа по предоставлению услуг населению может навсегда изгнать аптеки из жилых домов. Проект подготовлен Роспотребнадзором, в нём содержатся новые требования для аптек, которые уже получили негативную оценку.
Так, согласно новым санитарным правилам, если при доставке товаров аптеки используют грузовой транспорт, то должны организовать для него специальную площадку. Однако, тут же указывается, что под окнами жилого дома этого делать нельзя, пишут «Известия».
На проект отрицательно отреагировало Минэкономразвития. Оно сочло избыточным это требование, так как большинство аптек расположены именно в жилых домах и не могут исполнить это требование. Из этого непонятно, должны ли они прекратить свою деятельность.
Представители аптечных сетей уверены, что новые требования могут привести к их закрытию или спровоцировать подорожание цен на лекарства. По словам исполнительного директора Аптечной гильдии Елены Неволиной, препараты доставляются в аптеки на грузовом транспорте за редким исключением.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора совместно с представителями предприятий общественного питания разработали новые рекомендации санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). В рекомендации вошли вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления продукции.
Видео дня. Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ могут вырасти
News.ru: последние новости
Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ Минпромторг предложил отказаться от книги жалоб в российских магазинах Минпромторг предложил отказаться от книги жалоб в российских магазинах «Зелёные» призвали остановить «Северный поток — 2» из-за Навального «Зелёные» призвали остановить «Северный поток — 2» из-за Навального
Комментарии
Компании , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Решение саудитов обвалило цены на нефть
Решение саудитов обвалило цены на нефть
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Россиян предупредили о проблемах с пенсионным стажем
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение