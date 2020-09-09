Испанские производители оказались под угрозой в России 

В Испанской федерации вина (FEV) предупредили, что некоторым испанским производителям придется уйти из России из-за нового закона. Об этом сообщает «Прайм».

Как писал «Рамблер», российский закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня. В Госдуме рассказали, что документ призван создать условия для развития отрасли, обеспечить производство качественной продукции и защитить россиян от подделок.

В документе сказано, что продукцию с обозначением «вино России» можно производить только из винограда, выращенного на территории страны. Также в законе описаны разрешенные и запрещенные приемы производства, в нем содержатся новые требования к сырью, материалам и этикетке.

РБК писало , что одна из норм закона — требование указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда — создала проблемы для иностранных производителей. По словам участников рынка, технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие. С проблемами, в частности, столкнулся производитель армянского «Арарата».

По данным РБК, российские магазины уже отказались принять у поставщиков импортного алкоголя часть продукции.

В испанской федерации заявили, что главной проблемой стало отсутствие переходного периода, в течение которого производители могли бы адаптироваться к новым правилам. В FEV также напомнили, что некоторые напитки, например игристые вина, составляются из урожаев винограда разных лет.