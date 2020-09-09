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«Газпром» создал новую «дочку» — «Газпром международные проекты Восток 1» 

Прайм и ещё 1 1 час назад
«Газпром» создал новую «дочку»
Фото: РИА Новости
"Газпром" учредил новую дочернюю структуру "Газпром международные проекты Восток 1", говорится в материалах "Газпром капитала".
Соответствующее решение было принято 9 сентября. Соучредителями новой компании стали "Газпром капитал" и "Газпром международные проекты".
"Газпром международные проекты" была зарегистрирована в марте, ее гендиректором стал Дмитрий Хандога, который в феврале был назначен главой департамента 512 "Газпрома", занимающегося внешнеэкономической деятельностью. В июле "Газпром" перевел на "Газпром международные проекты" свою долю в Nord Stream AG, операторе газопровода "Северный поток".
"Газпром капитал" существует с 2008 года и используется для привлечения внешних источников финансирования для инвестиционных проектов "Газпрома".
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