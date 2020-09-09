«Газпром» создал новую «дочку»

"Газпром" учредил новую дочернюю структуру "Газпром международные проекты Восток 1", говорится в материалах "Газпром капитала".

Соответствующее решение было принято 9 сентября. Соучредителями новой компании стали "Газпром капитал" и "Газпром международные проекты".

"Газпром международные проекты" была зарегистрирована в марте, ее гендиректором стал Дмитрий Хандога, который в феврале был назначен главой департамента 512 "Газпрома", занимающегося внешнеэкономической деятельностью. В июле "Газпром" перевел на "Газпром международные проекты" свою долю в Nord Stream AG, операторе газопровода "Северный поток".

"Газпром капитал" существует с 2008 года и используется для привлечения внешних источников финансирования для инвестиционных проектов "Газпрома".