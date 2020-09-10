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Huawei останется без дисплеев Samsung 

Lenta.ru и ещё 1 33 минуты назад
Huawei останется без дисплеев Samsung
Фото: Reuters
Компания Huawei останется без дисплеев для смартфонов от корейских поставщиков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет южнокорейского издания Chosun Biz.
По информации источников, Samsung Electronics и LG Display прекратят поставки OLED-экранов для премиальных смартфонов Huawei. Разрыв партнерских отношений между китайской и корейской компаниями вызван ужесточением санкций США против Huawei. Поставки компонентов для телефонов остановятся во вторник, 15 сентября, когда вступят в силу новые ограничения Министерства торговли США.
Представители LG Display в разговоре с прессой заявили, что прекращение сотрудничества не сильно повлияет на бизнес корейской компании из-за ограниченной доли поставок. Производитель OLED-дисплеев отметил, что все равно будет искать новых партнеров и рынки сбыта. Представители Samsung отказалась давать какие-либо комментарии по теме.
По мнению экспертов Reuters, вынужденный разрыв отношений с Huawei не сильно навредит корейским производителям. В частности, у обеих компаний есть гораздо более крупные клиенты, например, Apple.
Ранее стало известно, что последними процессорами, которые для Huawei выпустит компания TSMC, окажутся чипы серии Kirin 9000. Из-за американских санкций китайская корпорация решила инвестировать средства в дочернюю компанию HiSilicon, которая, как ожидается, наладит выпуск процессоров. Аналитики полагают, что санкции с Huawei могут быть сняты, если нынешний глава США Дональд Трамп не изберется на новый президентский срок.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Samsung , Apple , Reuters
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