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Singapore Airlines запустит «рейсы в никуда» — СМИ 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Singapore Airlines запустит «рейсы в никуда»
Фото: AP Photo/Wong Maye-E
К концу октября сингапурская авиакомпания Singapore Airlines планирует запуск рейсов, в ходе которых самолеты будут возвращаться после полета в аэропорт вылета, сообщает Straits Times.
Таким образом компания хочет бороться с экономическими сложностями, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Лайнеры будут летать из из аэропорта Чанги и обратно. Пассажиры проведут в пути примерно три часа.
Отмечается, что в Тайване также появились подобные рейсы из-за прерванного авиасообщения и закрытых границ.
Ранее сообщалось, что Зимбабве планирует с 1 октября возобновить международные рейсы. Для полетов путешественникам нужно будет иметь при себе справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на COVID-19, выданную в течение 48 часов с даты отъезда.
Также сообщалось, что Гватемала восстановит авиасообщение с 18 сентября. С эпидемиологическими протоколами откроется международный аэропорт Аурора. Для воздушной гавани разработали меры социальной дистанции и санитарной безопасности, прорабатывается вопрос об открытии медицинского центра.
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