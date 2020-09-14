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ByteDance отказалась продать Microsoft свой бизнес TikTok в США 

РИА Новости и ещё 20 3 часа назад
ByteDance отказалась продать Microsoft TikTok
Фото: Reuters
Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, проинформировала Microsoft, что не будет продавать ей бизнес в США, говорится в сообщении на сайте Microsoft.

"ByteDance сообщила нам сегодня, что они не продадут Microsoft бизнес TikTok в США. Мы уверены, что наше предложение было бы хорошо для пользователей TikTok и одновременно защитило бы национальные интересы", — говорится в сообщении.

В то же время агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило в понедельник, что второй претендент на покупку компания Oracle в последние дни активизировала переговоры о приобретении.
Ранее СМИ сообщали, что ByteDance определилась с тем, кому продаст свой бизнес в США, Австралии и Новой Зеландии, но покупателя назовут позднее. При этом президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября ByteDance продала свой американский бизнес местной компании, иначе TikTok попадет под запрет.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Oracle , Bloomberg
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