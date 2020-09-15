Бизнесу отказали в снижении ставки эквайринга 

ЦБ и В начале августа правительство обсуждало долгосрочное снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса: первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития Минфин проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Предполагалось, что нововведения заработают после 30 сентября и помогут создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, ведь сегодня за такую услугу предприниматели платят от 1,7 до 4% от суммы сделки.

Однако банковское сообщество раскритиковало эту идею и обратилось в Минэкономразвития с просьбой не ограничивать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий МСП. В результате власти отказались от инициативы: в материалах к нацпроекту МСП, имеющихся в распоряжении "Известий", пункт о снижении эквайринговой комиссии не содержится.

Ему на смену пришла другая мера: подключение малого бизнеса к системе быстрых платежей Банка России для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода. Предполагается, что одним из целевых показателей федпроекта по вовлечению в предпринимательство станет рост доли МСП, использующих СБП по ставке не более 1%. При этом системно значимые банки дадут малым фирмам доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го, говорится в документе.

В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. "Уровень тарифов в СБП для торговых предприятий составляет не более 0,4–0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем средний уровень эквайринговых ставок", — сообщали в ЦБ.

В ответ на вопрос о причине принятия нового решения регулятор уточнил, что в последнее время оплата товаров через СБП активно набирает популярность: сегодня такой сервис предоставляют порядка 37 тыс. компаний и ИП. При этом возможность оплаты картами для граждан сохранится, поскольку это один из самых распространенных инструментов платежа, отметили там.