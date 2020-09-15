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Бизнесу отказали в снижении ставки эквайринга 

Финмаркет и ещё 4 53 минуты назад
Бизнесу отказали в снижении ставки эквайринга
Фото: ТАСС
В начале августа правительство обсуждало долгосрочное снижение ставки эквайринга для малого и среднего бизнеса: первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил Минэкономразвития, ЦБ и Минфин проработать вопрос о закреплении комиссии за прием онлайн-платежей в размере не более 1% в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Предполагалось, что нововведения заработают после 30 сентября и помогут создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, ведь сегодня за такую услугу предприниматели платят от 1,7 до 4% от суммы сделки.
Однако банковское сообщество раскритиковало эту идею и обратилось в Минэкономразвития с просьбой не ограничивать комиссию за прием безналичных платежей для предприятий МСП. В результате власти отказались от инициативы: в материалах к нацпроекту МСП, имеющихся в распоряжении "Известий", пункт о снижении эквайринговой комиссии не содержится.
Ему на смену пришла другая мера: подключение малого бизнеса к системе быстрых платежей Банка России для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода. Предполагается, что одним из целевых показателей федпроекта по вовлечению в предпринимательство станет рост доли МСП, использующих СБП по ставке не более 1%. При этом системно значимые банки дадут малым фирмам доступ к СБП с 2021 года, а банки с универсальной лицензией — с 2022-го, говорится в документе.
В пользу популяризации СБП у малого бизнеса неоднократно высказывался Банк России. Как ранее заявляли «Известиям» в пресс-службе регулятора, именно развитие системы быстрых платежей должно стать одним из ключевых направлений поддержки МСП в рамках профильного нацпроекта. "Уровень тарифов в СБП для торговых предприятий составляет не более 0,4–0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. Это в 2–2,5 раза ниже, чем средний уровень эквайринговых ставок", — сообщали в ЦБ.
В ответ на вопрос о причине принятия нового решения регулятор уточнил, что в последнее время оплата товаров через СБП активно набирает популярность: сегодня такой сервис предоставляют порядка 37 тыс. компаний и ИП. При этом возможность оплаты картами для граждан сохранится, поскольку это один из самых распространенных инструментов платежа, отметили там.
Переход на СБП предпочтительнее снижения ставки по эквайринговым комиссиям, так как система не зависит от тарифов международных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и полностью регулируется Банком России, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Кроме того, тарифы работы в СБП привлекательнее ставок эквайринга, подчеркнул он. Главный вопрос — чтобы к системе подключилось как можно больше банков.
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Комментарии
Компании , Андрей Шубин , Андрей Белоусов , Visa , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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