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X5 запустила систему бесконтактных покупок в магазинах 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
X5 запустила систему бесконтактных покупок в магазинах
Фото: РИА Новости
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила систему бесконтактных покупок в магазинах с помощью мобильных устройств, говорится в пресс-релизе ритейлера.

"Экспресс-скан" — собственная разработка Х5, созданная для повышения безопасности посетителей магазинов, удобных и быстрых покупок без очередей и касс. Решение будет пилотироваться в 60 "Пятерочках" и 30 "Перекрестках" в Москве", — говорится в сообщении.

Пилотный проект продлится до конца сентября, после сбора обратной связи от покупателей будет принято решение о доработках и масштабировании сервиса. Для совершения покупки необходимо отсканировать и оплатить товар с помощью мобильного телефона на выходе, минуя кассу.
Для подключения к системе требуется скачать приложение Х5 "Экспресс-скан" и зарегистрироваться с помощью X5 ID (единая система идентификации ритейлера, запущена ранее в сентябре). Возможность покупки алкоголя и табачных изделий при пользовании системы бесконтактной оплаты не предусмотрена.

"Пилот нового сервиса "Экспресс-скан" мы запускаем сразу в двух торговых сетях, чтобы протестировать различные варианты использования и начать формирование новой модели покупок, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на едином рынке еды", — отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S. A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.
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Компании , Игорь Шехтерман , X5 Retail Group
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