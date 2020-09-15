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Oracle официально подтвердил сделку с TikTok 

Прайм 1 час назад
Oracle официально подтвердил сделку с TikTok
Фото: Reuters
Американская корпорация Oracle официально подтвердила сделку с китайской компанией ByteDance (владеет приложением TikTok), пишет агентство Reuters.
В сообщении подчеркивается, что американский гигант станет не покупателем, а "доверенным технологическим партнером".
Ранее в понедельник, 14 сентября, министр финансов США Стивен Мнучин подтверждал, что администрация президента Дональда Трампа получила предложение от Oracle в минувшие выходные. Катаю предложено сделать видео-приложение TikTok американской компанией со штаб-квартирой на территории США. Американские власти рассмотрят этот план на текущей неделе.
Oracle является вторым в США производителем программного обеспечения (первое место у Microsoft) по величине доходов. Компания специализируется на производстве программного обеспечения для организаций. Является крупным поставщиком серверного оборудования. Штаб-квартира находится около Сан-Франциско (штат Калифорния).
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Комментарии
Компании , Стивен Мнучин , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , Microsoft , Oracle , Reuters
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