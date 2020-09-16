Spotify выдвинул новые обвинения против Apple

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке из-за выпуска новой единой подписки Apple One. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

В Spotify считают, что Apple использует свое доминирующее положение на рынке, побуждая пользователей отдавать предпочтение своим сервисам.

"Мы призываем антимонопольные органы принять срочные меры по ограничению антиконкурентного поведения Apple, которое, если его не остановить, нанесет непоправимый ущерб сообществу разработчиков и поставит под угрозу нашу свободу слушать, учиться, творить и общаться", — заявили в компании.

В Apple считают, что пользователи по-прежнему могут "открывать и наслаждаться альтернативами" каждого сервиса компании. В компании объяснили, что представили Apple One, чтобы пользователи могли просто и выгодно получить доступ ко всем услугам Apple. Подписка подойдет для всех, кто любит услуги компании, и особеннно для семей, подчеркнули в Apple.

Apple представила единую подписку Apple One 15 сентября на своей ежегодной презентанции. Подписка объединила Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud и другие сервисы компании. Стоимость Apple One на одного — $14,95, семейный аккаунт обойдется в $19,95.

Это не первый случай, когда Spotify жалуется на Apple. В марте 2019 года компания обвинила Apple в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами.