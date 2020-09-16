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В России начали строить «Силу Сибири-2» 

Lenta.ru 1 час назад
В России начали строить «Силу Сибири-2»
Фото: РИА Новости
Началось строительство нового газопровода «Сила Сибири-2». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Вы дали поручение по "Силе Сибири-2" начать проектно‑изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — сказал Миллер, обращаясь к президенту.

Говоря о целях нового проекта, глава Газпрома упомянул возможность создания единой системы газоснабжения, также появление нового экспортного коридора с мощностью до 50 миллиардов кубометров.
Для реализации проекта будет создана специальная компания. Ее учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода.
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Компании , Экономика , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром
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