В России начали строить «Силу Сибири-2» 

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«Вы дали поручение по "Силе Сибири-2" начать проектно‑изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — сказал Миллер, обращаясь к президенту.

Говоря о целях нового проекта, глава Газпрома упомянул возможность создания единой системы газоснабжения, также появление нового экспортного коридора с мощностью до 50 миллиардов кубометров.

Для реализации проекта будет создана специальная компания. Ее учредят в Монголии. Она будет разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта магистрального газопровода.