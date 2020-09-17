Кредитные каникулы могут продлить 

Сергей Жигарев. Кредитные и налоговые каникулы, которые предоставляют малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за эпидемии COVID-19, предложили продлить. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от фракции ЛДПР

По мнению законодателя, предусмотренные из-за пандемии меры поддержки предпринимателей следует продлить хотя бы до весны следующего года.

«Будем настаивать на том, чтобы такие способы поддержки были пролонгированы. Тем более, что сегодня говорят о второй волне пандемии», — отметил он.

По текущим правилам подать заявление на отсрочку по кредиту можно до 1 октября, а по уплате налогов — до 1 декабря.