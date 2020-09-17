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Kia Motors приостановила работу 2 заводов в Южной Корее из-за COVID 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Kia Motors остановила работу 2 заводов в Южной Корее
Фото: Reuters
Второй по величине автопроизводитель Южной Кореи корпорация Kia Motors приостановила на неопределенный срок работу двух своих отечественных заводов из-за распространения там коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на представителя компании.
По данным агентства, Kia Motors с вечера среды приостановила работу двух заводов в городе Кванмен в провинции Кенгидо и отправила домой все шесть тысяч их сотрудников.

"По состоянию на 9 утра было подтверждено, что восемь рабочих сборочной линии были заражены вирусом", — заявил агентству представитель компании.

Решение о том, когда возобновить работу заводов, будет принято в соответствии с указаниями органов здравоохранения. Всего у Kia Motors восемь заводов в Южной Корее — два в Кванмене, три в Хвасоне и три в Кванджу.
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