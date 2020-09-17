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Центробанк продлил период подключения банков к СБП до конца года 

Банки.ру и ещё 3 2 часа назад
ЦБ продлил период подключения банков к СБП
Фото: РИА Новости
Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе быстрых платежей к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже без санкций — до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ЦБ, выпустивший соответствующее информационное письмо для банков.

«Сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП», — констатируют в Банке России.

В настоящий момент в СБП 146 участников, из них 134 — это банки с универсальной лицензией, еще 42 банка находятся в высокой степени готовности, указывают в ЦБ. По мнению регулятора, отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций.
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Компании , Личный счет , Центральный банк России
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