ЦБ продлил период подключения банков к СБП

Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе быстрых платежей к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже без санкций — до 1 января 2021 года. Об этом сообщает ЦБ, выпустивший соответствующее информационное письмо для банков.

«Сегодня из-за пандемии коронавируса многие сотрудники кредитных организаций работают удаленно, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им необходимо дополнительное время для внедрения сервисов СБП», — констатируют в Банке России.

В настоящий момент в СБП 146 участников, из них 134 — это банки с универсальной лицензией, еще 42 банка находятся в высокой степени готовности, указывают в ЦБ. По мнению регулятора, отведенного срока достаточно для подключения остальных кредитных организаций.