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«Яндекс. Деньги» сменят название 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
«Яндекс. Деньги» сменят название
Фото: пресс-служба «Яндекс. Деньги»
Сервис электронных платежей «Яндекс. Деньги» сменит название и брендинг. С 15 декабря 2020 года он будет называться ЮMoney, пишет РБК со ссылкой на заявление сервиса.
Сервис после развода «Яндекса» и Сбербанка перешел под контроль кредитного учреждения. Теперь Сбербанку напрямую принадлежат 75 процентов «Яндекс. Денег», а оставшейся долей он владеет через компанию «Цифровые активы». Помимо «Яндекс. Деньги» с середины декабря новое название получит платежное решение для бизнеса «Яндекс. Касса». Оно будет называться ЮKassa.
Новым логотипом станет кириллическая буква Ю, состоящая из апострофа и круга, а также написанного рядом латиницей слова money. В особое написание буквы «Ю» заложено несколько смыслов, пояснили в компании. С одной стороны, круг символизирует монету. С другой, латинские I и O (Input / Output) являются отсылкой к «технологической ДНК» компании. Третьим уровнем смыслов является отсылка к бинарному коду, где I является единицей, а О — нулем.
Планируется, что ЮMoney продолжит развивать существующий функционал «Яндекс. Денег», а также добавит к нему новые возможности, доступные пользователям экосистемы Сбербанка. Речь идет о Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и так далее.
Ранее сообщалось, что после развода со Сбербанком «Яндекс» задумался об открытии собственного банка и подал в Роспатент заявку на регистрацию торговой марки «ЯБанк».
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Комментарии 1
Компании , Яндекс.Деньги , Роспатент , Сбербанк России , Яндекс , РБК
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