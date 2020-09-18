США объявили о запрете TikTok и WeChat 

Министерство торговли США объявило о запрете двух китайских приложений — сервиса коротких видео TikTok и соцсети WeChat. Мера вступит в силу в воскресенье, 20 сентября.

Также Вашингтон заставит Apple Google удалить китайские приложения с онлайн-магазинов. Власти США запретят обновления TikTok и WeChat, но не будут заставлять пользователей удалять утилиты со смартфонов. Китайские приложения также останутся доступны в AppStore и Google Play за пределами США — власти не будут обязывать компании удалять их по всему миру.

Кроме того, США не будут запрещать американским компаниям использовать WeChat для бизнеса за пределами Штатов. Агентство Reuters назвало это хорошей новостью для Walmart Starbucks и других фирм, которые используют WeChat для транзакций в Китае.

В Минторге пояснили, что президент США Дональд Трамп имеет право отменить запрет до вступления в силу. Штаты хотят запретить китайские приложения, потому что опасаются, что они сливают данные американцев Пекину. В Китае отрицают обвинения в шпионаже.

Владелец TikTok, компания ByteDance, продолжает переговоры с американской Oracle и другими компаниями о создании новой фирмы TikTok Global. Минторг не будет запрещать сделки, связанные с сервисом коротких видео, до 12 ноября.

Аудитория TikTok в США оценивается в 100 млн пользователей, приложение особенно популярно среди молодёжи. У WeChat примерно 19 млн ежедневных активных пользователей — в основном это студенты из Китая, мигранты и американцы со связями в Китае.

Запретив новые скачивания и обновления, власти США хотят стимулировать американцев перейти на другие приложения. Без обновлений TikTok и WeChat будет неудобно пользоваться, и люди «найдут альтернативу», заявил представитель Минторга.