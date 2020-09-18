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США объявили о запрете TikTok и WeChat 

Секрет Фирмы 12 минут назад
США объявили о запрете TikTok и WeChat
Фото: globallookpress.com
Министерство торговли США объявило о запрете двух китайских приложений — сервиса коротких видео TikTok и соцсети WeChat. Мера вступит в силу в воскресенье, 20 сентября.
Также Вашингтон заставит Apple и Google удалить китайские приложения с онлайн-магазинов. Власти США запретят обновления TikTok и WeChat, но не будут заставлять пользователей удалять утилиты со смартфонов. Китайские приложения также останутся доступны в AppStore и Google Play за пределами США — власти не будут обязывать компании удалять их по всему миру.
Кроме того, США не будут запрещать американским компаниям использовать WeChat для бизнеса за пределами Штатов. Агентство Reuters назвало это хорошей новостью для Walmart, Starbucks и других фирм, которые используют WeChat для транзакций в Китае.
В Минторге пояснили, что президент США Дональд Трамп имеет право отменить запрет до вступления в силу. Штаты хотят запретить китайские приложения, потому что опасаются, что они сливают данные американцев Пекину. В Китае отрицают обвинения в шпионаже.
Владелец TikTok, компания ByteDance, продолжает переговоры с американской Oracle и другими компаниями о создании новой фирмы TikTok Global. Минторг не будет запрещать сделки, связанные с сервисом коротких видео, до 12 ноября.
Аудитория TikTok в США оценивается в 100 млн пользователей, приложение особенно популярно среди молодёжи. У WeChat примерно 19 млн ежедневных активных пользователей — в основном это студенты из Китая, мигранты и американцы со связями в Китае.
Запретив новые скачивания и обновления, власти США хотят стимулировать американцев перейти на другие приложения. Без обновлений TikTok и WeChat будет неудобно пользоваться, и люди «найдут альтернативу», заявил представитель Минторга.

«Мы ожидаем, что рынок не будет стоять на месте, и появятся более безопасные приложения, которые займут нишу, которым американцы смогут доверять и против которых правительству США не придётся предпринимать подобных действий», — добавил он. Впрочем, чиновники признали, что пользователи могут обойти запрет с помощью VPN.

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Комментарии
Компании , Дональд Трамп , Starbucks , Wal-Mart Stores , Oracle , Apple , Google , Reuters
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