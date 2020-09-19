TikTok призвал соцсети к борьбе с властями США

Гендиректор TikTok Ванесса Паппас призвала Facebook и Instagram поддержать планы ее компании оспорить решение американских властей о запрете приложения в США.

Глава Instagram Адам Моссери заявлял, что запрет TikTok отрицательно повлияет на Instagram, Facebook и интернет в целом, передает РИА «Новости».

Паппас согласилась с тем, что решение властей США «нанесет вред всей отрасли». Она «пригласила Facebook и Instagram публично присоединиться» к TikTok и «поддержать судебный процесс».

В пятницу министерство торговли США заявило, что с 20 сентября вводит запрет на скачивание приложения TikTok, а с 12 ноября запретит его использование в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.