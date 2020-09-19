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TikTok призвал Facebook и Instagram присоединиться к борьбе с властями США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
TikTok призвал соцсети к борьбе с властями США
Фото: globallookpress.com
Гендиректор TikTok Ванесса Паппас призвала Facebook и Instagram поддержать планы ее компании оспорить решение американских властей о запрете приложения в США.
Глава Instagram Адам Моссери заявлял, что запрет TikTok отрицательно повлияет на Instagram, Facebook и интернет в целом, передает РИА «Новости».
Паппас согласилась с тем, что решение властей США «нанесет вред всей отрасли». Она «пригласила Facebook и Instagram публично присоединиться» к TikTok и «поддержать судебный процесс».
В пятницу министерство торговли США заявило, что с 20 сентября вводит запрет на скачивание приложения TikTok, а с 12 ноября запретит его использование в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.
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