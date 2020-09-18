Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.36
$
75.22
89.31
89.12
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.50
89.39
Индексы и котировки Brent
43.09
+0.33 Золото
1950.56
–0.01 РТС
1243.29
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.09
1.1840
+0.0002
04.09
1.1839
15.09
07.09
24.08

TikTok просит поддержки Facebook в оспаривании запрета приложения в США 

Прайм 2 часа назад
TikTok просит помощи у Facebook
Фото: Reuters
Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас (Vanessa Pappas) призвала Facebook и Instagram поддержать намерение TikTok оспорить решение властей США о запрете приложения в этой стране, следует из сообщения Паппас в Twitter.
Ранее в пятницу министерство торговли США заявило, что с 20 сентября вводит запрет на скачивание приложения TikTok, а с 12 ноября запретит его использование в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности. В ответ глава Instagram Адам Моссери написал в своем микроблоге в Twitter о том, что запрет TikTok на территории США окажет негативное влияние на Instagram, Facebook и интернет в целом.

"Мы согласны с тем, что такой запрет нанесет вред всей отрасли. Мы приглашаем Facebook и Instagram публично присоединиться к нам и поддержать наш судебный процесс", — ответила Паппас главе Instagram.

Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance — мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.
Видео дня. Самый дорогой частный дом в России выставили на торги
Прайм: последние новости
"Яндекс.Деньги" поменяет название после "развода" Сбербанка и "Яндекса" "Яндекс.Деньги" поменяет название после "развода" Сбербанка и "Яндекса" McDonald's в декабре откроет первые рестораны на Дальнем Востоке McDonald's в декабре откроет первые рестораны на Дальнем Востоке Судно для подачи труб "Северного потока 2" возвращается из немецкого Мукрана в Калининград Судно для подачи труб "Северного потока 2" возвращается из немецкого Мукрана в Калининград
Комментарии
Компании , Адам Моссери , Дональд Трамп , Казначейство США , Oracle , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
Супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
В России резко вырос спрос на квартиры в пятиэтажках
В России резко вырос спрос на квартиры в пятиэтажках
Шесть стран присоединились к санкциям против России
Шесть стран присоединились к санкциям против России
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение