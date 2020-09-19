В ФРГ призвали наложить мораторий на «СП 2»

Кандидат в председатели партии Христианско-демократический союз и возможный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал наложить двухлетний мораторий на строительство "Северного потока 2", об этом он заявил, выступая на мероприятии молодежной организации ХДС в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщает таблоид BILD.

"Считаю, что мы должны закончить строительство… Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа", — приводит издание слова Мерца.

Как пишет издание, Мерц "связал с этим призыв о наложении двухлетнего моратория" на строительство "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом" . Европейские партнеры — Royal Dutch Shell , OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.

В Кремле ранее уже призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу, и в первую очередь Германии.