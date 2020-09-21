ЕС усилит контроль за крупными IT-компаниями

Еврокомиссия намерена ужесточить контроль за крупными ИТ-компаниями. Она недовольна тем, что корпорации перестали замечать своих пользователей и не уделяют должного внимания защите персональных данных. Об этом в интервью Financial Times заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Брентон.
"Нам нужно лучше контролировать такие платформы как Google, Facebook, Amazon и Apple", — подчеркнул еврокомиссар.
Как сообщает бельгийское агентство Belga, к концу текущего года Еврокомиссия должна представить новые правила, позволяющие контролировать действия крупных ИТ-компаний в таких вопросах как борьба с дезинформацией и защитой персональных данных.
Данные правила будут направлены на защиту потребителей в ЕС и менее крупных ИТ-компаний. Например, ЕС сможет вводить санкции, если корпорация монополизирует рынок и принуждает пользователей ограничиваться только своими сервисами и не предоставляет при этом альтернативы.