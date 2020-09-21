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Гендиректором «М. Видео-Эльдорадо» стал экс-глава «Вымпелкома» Изосимов 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Назначен гендиректор «М. Видео-Эльдорадо»
Фото: ТАСС
Гендиректором группы "М. Видео-Эльдорадо" (объединяет крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) назначен Александр Изосимов, он приступит к своим обязанностям с 1 октября, говорится в сообщении ритейлера.

"ПАО "М. Видео"… объявляет об утверждении советом директоров Александра Изосимова на должность CEO (генерального директора) группы "М. Видео-Эльдорадо"…. Александр Изосимов приступит к своим обязанностям с 1 октября 2020 года, Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в совет директоров ПАО "М. Видео", — говорится в сообщении.

Ритейлер указывает, что Изосимов с 2003 года по 2011 год возглавлял компанию "Вымпелком" (бренд "Билайн") как генеральный директор и президент. С 2011 года он сфокусировался на работе в советах директоров и в разное время входил в советы таких компаний как Ericsson AB, MTG AB, East Capital AB, Transcom SPA, Teleopti AB, "Балтики".
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Компании , Александр Изосимов , Энрике Фернандес , Вымпелком , М.Видео
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