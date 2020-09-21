Назначен гендиректор «М. Видео-Эльдорадо»

"ПАО "М. Видео"… объявляет об утверждении советом директоров Александра Изосимова на должность CEO (генерального директора) группы "М. Видео-Эльдорадо"…. Александр Изосимов приступит к своим обязанностям с 1 октября 2020 года, Энрике Фернандес, ранее занимавший позицию CEO, перешел в совет директоров ПАО "М. Видео", — говорится в сообщении.