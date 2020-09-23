«Макдоналдс» вложил в экономику России $2,5 млрд

"Согласно результатам расчетов, совокупные инвестиции Макдоналдс в российскую экономику за весь период работы превышают $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций составляет около 14%. Наиболее крупные инвестиции за последние пять лет осуществлялись в Москве (26,1%), Московской области (16,0%) и Санкт-Петербурге (10,3%), инвестиции в прочие субъекты Российской Федерации распределены достаточно равномерно", — сообщили эксперты ВШЭ.

В 2018 году Макдоналдс напрямую произвел 83,3 млрд добавленной стоимости. Это составляет около 0.1% всего ВВП РФ в 2018 году, что сопоставимо с бюджетами некоторых российских регионов. Эксперты НИУ ВШЭ также оценивают прямой вклад Макдоналдс в России по добавленной стоимости за период с 2014 по 2018 год в 379 млрд рублей. Добавленная стоимость продолжала расти даже во времена кризиса.

За 30 лет работы компании на российском рынке, предприятия Макдоналдс посетили более 6 млрд человек. На момент проведения исследования в 2019 году в России работало 733 предприятия компании в 158 городах в 59 субъектах Российской Федерации. Сегодня сеть компании насчитывает более 755 предприятий в 159 городах в 60 субъектах РФ, из них более 110 осуществляют свою деятельность по франшизе.

Компания и ее франчайзи постоянно расширяют сеть российских поставщиков и содействуют развитию локального производства. В 2018 году показатель локализации закупок в сфере продовольственного сырья, продуктов питания, упаковки, а также чистящих и моющих средств достиг 90%. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков. Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что в 2018 году доля локальных поставщиков компании в прямых закупках составила 82,7%, в непрямых закупках — 99,8%. В 2018 году Макдоналдс закупал в натуральном выражении 4,2% производимого в России картофеля, 0,5% мяса и птицы, 1,8% производимых в России сыров. Согласно данным экспертной оценки, в 2018 году сеть ресторанов закупила товаров и услуг на общую сумму 58,5 млрд рублей, что на 39% больше, чем в 2014 году (41,9 млрд рублей).

Кроме того, Макдоналдс входит в число крупнейших работодателей на российском рынке. Макдоналдс обеспечивает более 100 000 рабочих мест на предприятиях поставщиков, в самой сети компании, включая франшизы, на данный момент занято более 60 000 человек. В 2020 году компания создала уже более 2 тысяч рабочих мест, до конца года эта цифра увеличится до 5 тысяч. Во время пандемии в компании не сокращали персонал и продолжали предоставлять новые рабочие места. Сотрудники, оказавшиеся в непростой экономической ситуации, смогли воспользоваться корпоративными программами поддержки или получили адресную финансовую помощь. Кроме того, компания выплатила бонусы тем, кто работал в ПБО и у партнеров Макдоналдс, и с июня 2020 года повысила оклады и почасовые ставки сотрудников предприятий, увеличив годовой фонд оплаты труда на 600 млн рублей.

В исследовании также отмечается роль Макдоналдс в развитии отраслевых инноваций, создании высококачественных рабочих мест, обеспечении равных возможностей занятости, продвижении культуры сбалансированного питания, а также подчеркивается вклад компании в социальную сферу, благотворительную деятельность, охрану природы и устойчивое развитие бизнеса в России.

Об исследовании

Исследование "Оценка социально-экономического вклада системы Макдоналдс в России" выполнено по заказу компании "Макдоналдс" в России Лабораторией экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ. В исследовании на основе множественных источников данных измеряются прямые, косвенные и стимулирующие эффекты деятельности компании, оценивается ее принципиальный вклад в развитие российского бизнеса, повышение стандартов работы в индустрии общественного питания и российской экономике в целом.

О Макдоналдс в России

Макдоналдс в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 750 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 000 человек. Бизнес Макдоналдс глубоко интегрирован в экономику РФ. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых Макдоналдс обеспечивает 100 000 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%. "Макдоналдс" — самый крупный налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится 20-25% всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома.