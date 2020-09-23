Украина грозит санкциями российским сервисам

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам", — сказал на заседании министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.