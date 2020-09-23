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Кабмин Украины инициирует санкции в отношении Wildberries и ivi 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Украина грозит санкциями российским сервисам
Фото: РИА Новости
Правительство Украины поручило ведомствам внести предложения о введении специальных санкций в отношении российского интернет-ретейлера Wildberries, а также российской медиакомпании ivi (ivi.ru). Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам", — сказал на заседании министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он заявил, что такие меры необходимо применить в отношении сервисов, которые "пропагандируют, предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом". В своей речи Ткаченко перечислил российские компании Wildberries и ivi.ru.
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Комментарии
Компании , Александр Ткаченко , Правительство Украины
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