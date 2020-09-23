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Маск обрушил стоимость Tesla новостью о бюджетном беспилотнике 

Мир24 55 минут назад
Маск обрушил стоимость Tesla
Фото: Reuters
Рыночная стоимость Tesla Inc рухнула на 50 миллиардов долларов во вторник после его обещаний о том, что можно купить электрокар с автопилотом за 25 тысяч долларов через три года (около 1,9 миллиона рублей), сообщают «Вести».
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск 22 сентября пообещал доступный электромобиль-беспилотник за 25 тысяч долларов. Сейчас седан Model 3 — самая дешевая модель Tesla — стоит от 37,990 тысячи долларов (около 2,9 миллиона рублей). В России Tesla Model 3 обойдется в сумму от 4,4 миллиона рублей.
Заявления Маска прозвучали на презентации продукта Battery Day — новых недорогих мощных батарей — для акционеров. В итоге рыночная капитализация Tesla упала на 20 миллиардов долларов всего за два часа во вторник. Падение достигало почти 8%. Акции закрылись с понижением на 5,6% в торговую сессию и еще на 6,9% на торгах после закрытия рынка.
Инвесторы ожидали, что на широко разрекламированном «Дне батареи» Маск сделает два важных объявления: заявит о разработке батареи на «миллион миль», рассчитанной на срок службы 10 и более лет, и объявит конкретные меры по снижению затрат, выраженных в долларах за киловатт-час, которые наконец снизят цену электромобиля ниже цены бензинового автомобиля. Вместо этого предприниматель пообещал вдвое сократить расходы на аккумуляторные батареи с помощью новых технологий и процессов и создать «доступный» электромобиль.
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Комментарии
Компании , Рынки , Илон Маск
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