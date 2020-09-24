Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице из-за нарушения масочного режима была остановлена работа нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Алексей Немерюк отметил, что обязательное ношение масок в Москве никто не отменял, и в столице регулярно проводятся рейды, в ходе которых проверяется соблюдение масочно-перчаточного режима.

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», — пояснил Немерюк.

По словам чиновника, всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли. А срок, на который будет приостановлена работа того или иного магазина, определит суд.