«Тонущие» компании нашли последнее спасение

«Тонущие» компании по всему миру, нуждающиеся в привлечении новых средств, нашли последнее спасение в лице суверенных фондов разных стран, пишет Bloomberg. Однако такой подход все равно несет в себе риски, поскольку чреват давлением на котировки акций.

Издание приводит пример трех крупных британских компаний, активно ищущих инвесторов: автопроизводителя Rolls-Royce, оператора торговых центров Unibail-Rodamco-Westfield и IAG, основного владельца авиакомпании British Airways. Все они столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса и вынуждены были выходить на рынки капитала.

Из-за резкого падения фондового рынка в разных странах любое объявление компаний о привлечении новых инвесторов и размещении на бирже дополнительного выпуска акций играло на руку только хедж-фондам, извлекающим выгоду из снижения котировок. Они пользуются негативным новостным фоном вокруг компании и выкупают ее акции на рынке, чтобы вернуть брокерам ранее взятые в кредит бумаги.

Таким образом, привлечение дополнительных средств нередко оборачивается новыми проблемами. Выходом может стать продажа нового выпуска акций суверенным фондам, которые правительства разных стран используют для инвестирования доходов бюджета.

IAG уже продал 25-процентный пакет своих акций за 2,7 миллиарда евро суверенному фонду Катара. Среди претендентов на дополнительный выпуск Rolls-Royce называют сингапурский фонд GIC.

Однако даже в таком случае цена акций едва ли сильно вырастет, поскольку значимую роль играет все тот же фактор — негативный новостной фон вокруг компании. Из-за него многие инвесторы активно продают бумаги из своих портфелей, чему не препятствуют банки-андеррайтеры (организаторы выпуска). В их интересах выкупить выпуск у эмитента по максимально низкой цене и перепродать его дороже на вторичном рынке после восстановления спроса.