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Греф рассказал об отношениях между «Сбером» и «Яндексом» 

РИА Новости 45 минут назад
Греф рассказал об отношениях между Сбером и «Яндексом»
Фото: РИА Новости
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что "Сбер" в чем-то является конкурентом, а в чем-то партнером интернет-компании "Яндекс", он надеется, что такая ситуация сохранится во всех случаях, вне зависимости от совершаемых сделок сторон.

"Мы в чем-то с "Яндексом" конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем. Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки не совершили, какие бы сделки не совершил "Яндекс". Противопоставление в данном случае не совсем корректно: мы уважаем наших конкурентов всех и мы уважаем "Яндекс" в частности", — сказал Греф журналистам.

"Тинькофф" и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.
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Комментарии
Компании , Герман Греф , Тинькофф банк , Сбербанк России , Яндекс
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