Греф рассказал об отношениях между «Сбером» и «Яндексом» 

"Мы в чем-то с "Яндексом" конкурируем, а в чем-то сотрудничаем и партнерствуем. Я надеюсь, что этот же режим сохранится во всех случаях, какие бы мы сделки не совершили, какие бы сделки не совершил "Яндекс". Противопоставление в данном случае не совсем корректно: мы уважаем наших конкурентов всех и мы уважаем "Яндекс" в частности", — сказал Греф журналистам.