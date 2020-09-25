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Российский олигарх втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российский олигарх Араз Агаларов втянул голливудского актера Роберта де Ниро в схему с офшорами, пишет Buzzfeed со ссылкой на документы Финансовой разведки США (FinCEN).
Олигарх РФ втянул Роберта де Ниро в схему с офшорами
Фото: ReutersReuters
Данные FinCEN о транзакциях американских банков стали достоянием общественности благодаря расследованию международного журналистского консорциума «Кассандра». По действующим в США правилам банки отчитываются перед ведомством о сомнительных операциях (необязательно незаконным). Среди них были производившиеся по поручению клиентов, связанных с Россией.
Подконтрольные Агаларову (владеет многопрофильной компанией Crocus Group) структуры, зарегистрированные в Белизе, Ангилье и на Британских Виргинских островах, в 2014-17 годах совершали лицензионные платежи в адрес американской сети ресторанов Nobu, которой владеет де Ниро и у которой Crocus Group купила франшизу для развития в России.
Операции вызвали подозрение у обслуживающего Nobu First Republic Bank еще в 2015 году. Кредитная организация сообщила об этом в FinCEN, а сама Nobu призвала исключить офшорные компании из цепочек расчетов. Всего подозрительными были сочтены платежи на 600 тысяч долларов.
С 2017 года плата за пользование франшизой перечисляется от компании сына Агаларова Эмина NIME. Для этого представителям Nobu пришлось провести несколько разговоров с руководством Crocus Group.
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