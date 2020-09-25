Акционеры подали в суд на Boeing

Издание ссылается на скорректированную версию иска, который был подан первоначально 30 июня в суд штата Делавэр. Законы этого штата позволили истцам получить доступ к более 44 тыс. документов Boeing, предназначенных сугубо для служебного пользования. Эти документы позволили сделать заключение о том, что совет директоров корпорации провел первое заседание почти через месяц после первой катастрофы, а после второй сформировал комитет по авиационной политике и процедурам, отвечающий за совершенствование техники безопасности с учетом инцидентов в воздухе. Этот комитет провел в течение пяти месяцев почти двадцать заседаний, но не в полном составе.