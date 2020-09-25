Акционеры подали в суд на Boeing

Истцами являются пенсионные фонды штатов Нью-Йорк и Колорадо, ответчиками названы Деннис Меленберг, который 23 декабря прошлого года ушел в отставку с поста генерального директора Boeing, а также ряд бывших членов упомянутого выше комитета. В его состав входили адмирал ВМС США в отставке Эдмунд Джиамбастиниани, гендиректор биофармацевтической компании Amgen Роберт Бредуэй, глава энергетической Duke Energy Линн Гуд и бывший руководитель страхового гиганта Allstate Эдвард Лидди
. Они, как считают истцы, уделяли повышенное внимание неуклонному наращиванию выпуска 737 MAX, но не тщательному и глубокому расследованию причин катастроф.