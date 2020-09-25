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WSJ: акционеры подали в суд на Boeing за невнимание к безопасности 737 MAX

ТАСС
1 час назад
Акционеры Boeing предъявили иск к руководству этой американской аэрокосмической корпорации, обвинив ее в недостаточном внимании к вопросу безопасности полетов после катастроф двух самолетов серии Boeing 737 MAX. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
Акционеры подали в суд на Boeing
Фото: ReutersReuters
Издание ссылается на скорректированную версию иска, который был подан первоначально 30 июня в суд штата Делавэр. Законы этого штата позволили истцам получить доступ к более 44 тыс. документов Boeing, предназначенных сугубо для служебного пользования. Эти документы позволили сделать заключение о том, что совет директоров корпорации провел первое заседание почти через месяц после первой катастрофы, а после второй сформировал комитет по авиационной политике и процедурам, отвечающий за совершенствование техники безопасности с учетом инцидентов в воздухе. Этот комитет провел в течение пяти месяцев почти двадцать заседаний, но не в полном составе.
Истцами являются пенсионные фонды штатов Нью-Йорк и Колорадо, ответчиками названы Деннис Меленберг, который 23 декабря прошлого года ушел в отставку с поста генерального директора Boeing, а также ряд бывших членов упомянутого выше комитета. В его состав входили адмирал ВМС США в отставке Эдмунд Джиамбастиниани, гендиректор биофармацевтической компании Amgen Роберт Бредуэй, глава энергетической Duke Energy Линн Гуд и бывший руководитель страхового гиганта Allstate Эдвард Лидди. Они, как считают истцы, уделяли повышенное внимание неуклонному наращиванию выпуска 737 MAX, но не тщательному и глубокому расследованию причин катастроф.
10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.
Boeing позднее внесла изменения в работу системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием. Корпорация рассчитывает на снятие запрета на эксплуатацию авиалайнера сначала в США, а вслед за этим и в других странах мира.
Компании,Эдвард Лидди,Boeing,ЕС,Wall Street Journal,
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