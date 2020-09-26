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Европа продолжила «воевать» с Apple

Lenta.ru
1 час назад
Власти Европы продолжили «воевать» с Apple в суде, подав апелляцию на предыдущее решение Верховного суда ЕС, вставшего на сторону корпорации и разрешившего ей не выплачивать Брюсселю 13 миллиардов евро, пишет Reuters.
Европа продолжила «воевать» с Apple
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
О подаче жалобы сообщила глава антимонопольного органа ЕС Маргрет Вестагер, назвавшая разбирательство важным с точки зрения попыток заставить транснациональные корпорации платить налоги наравне со всеми.
Суть изначального иска сводилась к попытке взыскать с Apple сумму якобы недоплаченного в бюджет Ирландии налога на прибыль. По мнению Еврокомиссии, Дублин на протяжении нескольких лет предоставлял Apple необоснованные льготы, снижая ставку даже по сравнению с действующими 12,5 процента налога на торговый доход.
В итоге эффективная ставка для Apple и других цифровых компаний, получающих выручку от продажи контента, составляла 9,5 процента по сравнению с 23 процентами среднего налога, который платят большинство европейских компаний.
Ирландия часто выступает в качестве места регистрации цифровых компаний благодаря тому, что действующая в этой стране ставка является одной из самых низких в Европе. Такие компании имеют возможность платить налог на прибыль по месту регистрации, поскольку реализация продукции не привязана к конкретной территории.
Такой подход вызывает претензии со стороны властей ЕС и США, которые конкурируют за право взимания налога с ведущих цифровых компаний. В некоторых европейских странах с 2019 года вводятся налоги на цифровые компании, базой для которых служит не прибыль, а выручка, полученная за счет жителей того или иного государства.
Компании,Маргрет Вестагер,Apple,ЕС,Reuters,
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