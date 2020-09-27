Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.01
$
77.75
90.60
90.80
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.28
+0.00 Золото
1861.77
–0.06 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1631
–0.0215
11.09
1.1846
22.09
14.09
31.08

«Международные авиалинии Украины» временно отменяют рейсы в Ереван 

RT на русском и ещё 43 1 час назад
«МАУ» отменяют рейсы в Ереван
Фото: @fly_uia Instagram
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила о решении приостановить рейсы в Ереван на фоне обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Учитывая обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном, центром управления рисками авиакомпании Международные авиалинии Украины принято решение о временной отмене рейсов в Ереван», — говорится в заявлении в Facebook.

Такое решение принято в связи с введением в Армении военного положения и мобилизации.

«Рейсы авиакомпании МАУ в Баку должны выполняться с 4 октября текущего года. Решение по выполнению рейсов будет принято с учётом обновления информации», — добавили в компании.

27 сентября правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва в связи с обострением нагорнокарабахского конфликта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, также подписал указ о введении военного положения в республике.
Видео дня. Как получить льготную ипотеку «Минус 3%»
RT на русском: последние новости
Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2» Джабаров оценил слова Помпео о коалиции против «Северного потока — 2» ФАС обязала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены ФАС обязала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены Греф призвал сокращать количество налогов в России Греф призвал сокращать количество налогов в России
Комментарии 9
Компании , Другое , Ильхам Алиев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВТБ фиксирует рост спроса на льготную ипотеку
ВТБ фиксирует рост спроса на льготную ипотеку
США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться
США объявили TikTok угрозой и заставили подчиниться
Без войн: Путин заговорил о «зеленых коридорах» для торговли
Без войн: Путин заговорил о «зеленых коридорах» для торговли
В России будут регулировать цены на препараты от COVID
В России будут регулировать цены на препараты от COVID
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение