Сбер открыл в Москве первый офис нового формата

Сбербанк в понедельник открыл первый офис нового формата в Москве: в нем нет привычных бронестекол и касс, а все вопросы можно решить за круглым столиком с менеджером за чашкой кофе.

При этом клиенту не нужно даже брать с собой паспорт — система биометрии узнает его по лицу и поможет осуществить операции.

Если же клиенту понравится кофе, то он сможет купить кофейные зерна, после чего их доставят на дом.

"Конечно, здесь сохранились все наши банковские услуги, теперь они доступны без барьеров, без бронестекол, даже касс у нас нет, деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование… Кроме банковских услуг есть зона сбердевайсов, там можно посмотреть, пощупать наши новые новинки и те приборы, которые делают жизнь человека лучше и позволяют экономить время. Новый вид банкоматов…", — рассказал про новый офис первый замглавы Сбербанка Александр Ведяхин.

В нем также есть постаматы, где можно отправить и получить посылку, добавил он.

Новый офис находится на Цветном бульваре, 2. В следующем же году таких отделений будет два-три в каждом регионе, говорил ранее Ведяхин.