Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.45
$
79.39
92.80
92.80
Прогноз
05.10 – 12.10
$
80.00
92.64
Индексы и котировки Brent
42.52
–0.28 Золото
1881.06
–0.11 РТС
1166.86
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1669
–0.0195
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09

В России предложили налоговые льготы для предпринимателей-пенсионеров 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Для пожилых предпринимателей предложили новые льготы
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев ("Единая Россия") предложил внедрить в России федеральную программу поддержки предпринимателей предпенсионного и пенсионного возраста, которая подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки по кредитам на открытие своего дела.
Соответствующее письмо депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия документа есть у РИА Новости.

"В связи с необходимостью вовлекать пенсионеров в социальную жизнь, а также поставленной президентом РФ национальной задачей повышения предпринимательской активности прошу Вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело", — говорится в письме.

В частности, депутат предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, открывающих свой бизнес в предпенсионном и пенсионном возрасте, а также освободить действующих и будущих предпринимателей-пенсионеров от обязательной уплаты страховых взносов за себя и перевести эту обязанность на добровольную основу.
Помимо этого, среди мер поддержки Зубарев предлагает ввести субсидирование ставки по кредитам на открытие собственного дела лицам предпенсионного и пенсионного возрастов до 4% в ведущих десяти банках страны с развитой сетью филиалов в регионах.
Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить образовательные программы для пенсионеров в каждом регионе страны за счет открытия бесплатного доступа в качестве слушателя к образовательным курсам во всех вузах по так называемым предпринимательским дисциплинам.

"Данный комплекс мер не только простимулирует лиц предпенсионного и пенсионного возраста активнее участвовать в социальной и общественной жизни страны, но также снимет нагрузку с Пенсионного фонда и будет способствовать пополнению бюджета за счет налогов на доходы активных пенсионеров", — полагает депутат.

Видео дня. Эксперт рассказал, почему рубль сдает позиции
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Названы необычные признаки приближающегося инсульта Названы необычные признаки приближающегося инсульта
Комментарии
Компании , Татьяна Голикова , Виктор Зубарев , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
В России резко изменились цены на дачи
В России резко изменились цены на дачи
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
Определено идеальное время для достройки «Севпотока-2»
Определено идеальное время для достройки «Севпотока-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение