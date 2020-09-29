Треть компаний в России снизила зарплаты сотрудникам 

Более трети российских компаний малого и среднего бизнеса снизили сотрудникам заработную плату во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторое время назад банк «Открытие» провел опрос среди более чем 200 индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев компаний малого и среднего бизнеса о стратегиях ведения бизнеса после ослабления карантина.

Согласно его результатам, во время пандемии 7% компаний никак не пытались снизить затраты, 35% уменьшили сотрудникам зарплату, почти 25% сократили штат.

7% опрошенных закрыли бизнес, 44% ожидают возвращения в докарантинный режим не ранее чем через год, более 50% уже восстановились, 29% не выходили из режима, в котором работали до карантина.

40% респондентов сообщили, что их бизнес не испытывает проблем после ослабления карантина, четверть — что воспользовалась мерами государственной поддержки, 24% — что брали кредиты, почти две трети — что ожидают вторую волну пандемии, 61% — что их компании готовы к возвращению карантина, почти треть — что их бизнес не переживет это.