ЦБ проверит долговую нагрузку заемщиков МФО

ЦБ РФ проведет исследование показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО) в октябре и ноябре этого года, а также в январе и феврале 2021 года, следует из материалов на сайте регулятора.
"Обследование проводится с целью оценки уровня ПДН заемщиков-физических лиц микрофинансовых организаций по микрозаймам по итогам IV квартала 2020 года [также по итогам III квартала 2020 года]", - говорится в материале.
В исследовании примут участие 19 крупных российских МФО, таких как "МигКредит", "Мани мен", "Лайм-займ".