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ЦБ проверит долговую нагрузку заемщиков российских МФО

ТАСС
1 час назад
ЦБ РФ проведет исследование показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО) в октябре и ноябре этого года, а также в январе и феврале 2021 года, следует из материалов на сайте регулятора.
ЦБ проверит долговую нагрузку заемщиков МФО
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Обследование проводится с целью оценки уровня ПДН заемщиков-физических лиц микрофинансовых организаций по микрозаймам по итогам IV квартала 2020 года [также по итогам III квартала 2020 года]", - говорится в материале.
В исследовании примут участие 19 крупных российских МФО, таких как "МигКредит", "Мани мен", "Лайм-займ".
Компании,Мигкредит,Центральный банк России,
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