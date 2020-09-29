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В Fitch оценили вероятность усиления санкций против «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 2 часа назад
Оценена вероятность новых санкций против «СП-2»
Фото: РИА Новости
Вероятность усиления санкций в отношении «Северного потока — 2» повышается, заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспе.
Ариспе указал, что санкции поддерживают и демократы, и республиканцы в Конгрессе США, а также исполнительная власть страны, передает ТАСС.
При этом он отметил, что конгрессмены предлагают разные варианты санкций и не всегда могут договориться об общем решении. Однако в случае победы Джозефа Байдена на выборах президента США санкционная политика станет более последовательной, считает Ариспе. При победе Дональда Трампа подход к санкциям, по мнению старшего директора аналитической группы, станет более разобщенным.
Напомним, США захотели создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, которые мешают завершить строительство.
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Компании , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Fitch Ratings , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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