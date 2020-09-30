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Набсовет ВТБ вдвое сократил бонусы менеджменту за 2019 год 

Газета.Ru и ещё 3 48 минут назад
Набсовет ВТБ сократил бонусы менеджменту
Фото: РИА Новости
Наблюдательный совет ВТБ принял решение сократить вдвое по сравнению с первоначальными планами вознаграждение менеджменту за 2019 год, рассказали "Газете.Ru" в банке.
Ещё в мае правление ВТБ рекомендовало набсовету перенести рассмотрение вопроса о бонусах по итогам работы за 2019 год на осень из-за неопределенности в оценке последствий пандемии на экономику и банковский сектор.

"Наблюдательный совет ВТБ принял решение о сокращении вдвое выплат вознаграждения членам правления банка за 2019 год, когда банк заработал рекордные 201,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Это решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса", — заявили в банке

Решение о сокращении выплат было инициировано менеджментом банка и поддержано наблюдательным советом единогласно. Одновременно в ВТБ не раскрыли объем бонусов, которые получат топ-менеджеры банка.
Регуляторы во всем мире, в том числе российский ЦБ, рекомендовали банкам отказаться от выплаты денежных бонусов топ-менеджерам на фоне пандемии COVID-19.
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Комментарии
Компании , Банк ВТБ , Центральный банк России , Газета.Ru
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