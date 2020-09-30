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Apple впервые подарила Тиму Куку крупный пакет акций 

ТАСС 19 минут назад
Apple впервые подарила Тиму Куку крупный пакет акций
Фото: EPA
Apple безвозмездно передала своему руководителю Тиму Куку крупный пакет акций. Об этом говорится в уведомлении, размещенном во вторник на сайте федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Согласно документу, Куку безвозмездно передано 339 987 акций ограниченного типа. Речь идет о производной ценной бумаге. Стоимость пакета не указывается.

"Тим привнес беспримерную долю инноваций и сосредоточенности [на поставленной цели] в работу на своей должности главного исполнительного директора, продемонстрировав значимость лидерства на основе верности ценностям и принципиальности", — приводит агентство Reuters выдержку из заявления совета директоров Apple. "Мы впервые почти за десять лет присуждаем Тиму грант в виде акций, которые перейдут со временем во владение в знак признания его блестящих лидерских качеств и глубокой веры в будущее Apple", — отметил совет.

Кук занял нынешний пост в августе 2011 года незадолго до смерти основателя компании Стива Джобса.
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Комментарии
Компании , Тим Кук , Стив Джобс , Apple , Reuters
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