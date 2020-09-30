Apple впервые подарила Тиму Куку крупный пакет акций 

"Тим привнес беспримерную долю инноваций и сосредоточенности [на поставленной цели] в работу на своей должности главного исполнительного директора, продемонстрировав значимость лидерства на основе верности ценностям и принципиальности", — приводит агентство Reuters выдержку из заявления совета директоров Apple. "Мы впервые почти за десять лет присуждаем Тиму грант в виде акций, которые перейдут со временем во владение в знак признания его блестящих лидерских качеств и глубокой веры в будущее Apple", — отметил совет.