Ресторанам запретят включать в счет чаевые

В кафе и ресторанах со следующего года нельзя будет включать в заказ чаевые и другие платежи, которые не касаются стоимости блюд, — цена на услуги общественного питания будет определяться лишь стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте). Об этом 29 сентября сообщается на сайте Роспотребнадзора

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С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые Правила оказания услуг общественного питания, которые направлены на защиту прав потребителей услуг общественного питания.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальной стоимости блюд.

При этом владелец предприятия общественного питания вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, с однозначным указанием их стоимости или безвозмездного характера. Такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно после ознакомления с их ценой.

«Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — говорится в сообщении.

Правила также обязывают исполнителя довести до сведения клиента способы приготовления блюд, входящие в них основные ингредиенты и объём (вес) порций готовых блюд, а также ёмкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объём её порции.